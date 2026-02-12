Yardım için aşağıya indi, kanlı pusuda can verdi
12.02.2026 10:27
Yardıma giderken vurularak öldürüldü
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde evinin önünde ön kaputu açık halde duran araç için yardıma giden bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aynı ailenin 4 sene önce de pusu silahlı saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı.
Bozova'da silahlı saldırı meydana geldi.
Evinin önünde ön kaputu açık bir araç gören 41 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, arızalandığını düşünerek araçtakilerin yardımına gitti.
Aracın yanına ulaştığında silahlı saldırıya uğrayan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler de araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.
Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞLAR
Aynı ailenin fertleri daha önce de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
Traktörle fıstık bahçesine giden Fevzi ve Bülent Yıldırım kardeşler, bahçede pusu kuranların çapraz ateşine tutuşmuş, kardeşlerin yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.