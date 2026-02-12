Yardım için aşağıya indi, kanlı pusuda can verdi

Bozova'da silahlı saldırı meydana geldi.

Evinin önünde ön kaputu açık bir araç gören 41 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, arızalandığını düşünerek araçtakilerin yardımına gitti.

Aracın yanına ulaştığında silahlı saldırıya uğrayan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler de araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞLAR

Aynı ailenin fertleri daha önce de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Traktörle fıstık bahçesine giden Fevzi ve Bülent Yıldırım kardeşler, bahçede pusu kuranların çapraz ateşine tutuşmuş, kardeşlerin yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.