Yaşlı adam silahlı saldırıda hayatını kaybetti
27.06.2026 08:16
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da 70 yaşındaki adam evinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'ta meydana geldi.
Mahalleden silah sesleri duyulması üzerine durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Silah seslerinin geldiği eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Doğan'ın (70) silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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