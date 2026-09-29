Yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valiz ve kolilere gizlenmiş 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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