Şanlıurfa'da bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Olay, Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Pazar yerinde başlayan tartışma, kısa sürede sopa, kemer, tabure ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında caddede bulunan araçların sürücüleri, korna çalarak tarafların ayrılmasını bekledi. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde kavgaya karışan kişilerin kaçtığını belirledi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.