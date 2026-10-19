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Şanlıurfa'da bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

19.10.2026 15:18

Şanlıurfa'da bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
DHA

Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

DHA
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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Pazar yerinde başlayan tartışma, kısa sürede sopa, kemer, tabure ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 

 

Kavga sırasında caddede bulunan araçların sürücüleri, korna çalarak tarafların ayrılmasını bekledi. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. 

 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde kavgaya karışan kişilerin kaçtığını belirledi. 

 

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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