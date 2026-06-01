Şanlıurfa'da evde patlama
01.06.2026 10:26
Patlama nedeniyle yıkılan duvarın parçaları park halindeki araçlara zarar verdi.
Şanlıurfa'da bir evde patlama meydana geldi. Mutfak tüpü kaynaklı gerçekleştiği iddia edilen patlamada bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da bir evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, giriş katta bulunan bir evin mutfak bölümünde tüpteki gaz sıkışması nedeniyle patlama medyada geldi.
YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ YARALANDI
Patlamada yabancı uyruklu Hamza El Aziz isimli kişi yaralandı, yıkılan duvarın parçaları park halindeki iki araca zarar verdi.
Yaşanan olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.