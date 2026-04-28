Şanlıurfa'da feci kaza. 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Yukarıyeniçağ Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kadın hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.