Şanlıurfa’da feci kaza. İki kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa -Gaziantep otoyolu Suruç ilçesi yakınlarında Sait A.’nın (56) kullandığı 27 AIC 420 plakalı minibüs, lastiği patladığı için yolun kenarında bekleyen Beşir D.’nin (45) kullandığı 33 BAJ 761 plakal tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken içerisinde bulunan Mihriban Aşan (50) ile Bedir Aşan (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan minibüs sürücüsü Sait A. ile Felekmiş A. (18) ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.