Şanlıurfa’da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.