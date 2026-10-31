Şanlıurfa'da silahlı saldırı

Şanlıurfa 'da silahlı saldırıda ikisi ağır üç kişi yaralandı.

Siverek ilçesine bağlı Kırsal Soydan Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer aile bireylerinin de katılmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada üç kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan iki kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mahalle ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen A.K. ve S.K.'yi gözaltına aldı.