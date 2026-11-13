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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu. 13 tutuklama

13.11.2026 14:27

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu. 13 tutuklama
DHA

17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yurt Haber Merkezi
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

 

Adreslerde yapılan aramalarda, ayakkabı içerisinde, duvar ve yastıkların arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 

 

18 kişi gözaltına alındı.

 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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