Şarampole yuvarlanan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
16.11.2026 12:41
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında Ş.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada 4 yaşındaki Derya Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ş.K. ile otomobilde bulunan S.A. ve M.M.A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Derya Avcı’nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.