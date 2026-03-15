Sarıçam’da 1 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturuldu
15.03.2026 13:47
Son Güncelleme: 15.03.2026 13:54
Sarıçam ilçesinde 13 yılda 1 milyon 200 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana’da yürütülen endüstriyel plantasyon projelerine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Bakanlığın açıklamasına göre, 2013 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında Adana’nın Sarıçam ilçesinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin fidan dikildi. Toplam 800 hektarlık alanı kapsayan çalışmaların yedi farklı etap halinde yürütüldüğü belirtilirken, projeyle orman varlığının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.