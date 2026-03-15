Sarıçam’da 1 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana’da yürütülen endüstriyel plantasyon projelerine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2013 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında Adana’nın Sarıçam ilçesinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin fidan dikildi. Toplam 800 hektarlık alanı kapsayan çalışmaların yedi farklı etap halinde yürütüldüğü belirtilirken, projeyle orman varlığının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.