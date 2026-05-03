Sarıyer'de hastanenin acil servisinde korkutan yangın

İstanbul Sarıyer ’de hastanenin acil servisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın saat 12.00 sıralarında Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis bölümünde çıktı.

Elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangın, hastanede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.