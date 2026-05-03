Sarıyer'de hastanenin acil servisinde korkutan yangın
03.05.2026 14:23
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde çıkan yangına ekipler müdahale etti.
Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde iddiaya göre elektrik aksamından kaynaklı çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul Sarıyer’de hastanenin acil servisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın saat 12.00 sıralarında Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis bölümünde çıktı.
Elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangın, hastanede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, acil serviste bulunan hastalar bahçeye çıkarıldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında, küçük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.