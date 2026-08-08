Saros’ta su altındaki tank dalış tutkunlarının gözdesi oldu

Edirne ’nin Saros Körfezi ’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesindeki Gökçetepe sahili açıklarına, dalış turizmini geliştirmek amacıyla batırılan tank, dalış tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Yapay Resif Projesi kapsamında geçen yıl haziran ayında M62 T model muharebe tankı, sahilin yaklaşık 100 metre açığında 10 metre derinliğe batırıldı.

Türkiye ’de en sığ noktaya batırılan tank olma özelliği taşıyan batık, yerli ve yabancı dalgıçların uğrak noktası haline geldi.

“SADECE TANKI GÖRMEK İÇİN GELEN MİSAFİRLERİMİZ OLUYOR”

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu yetkilisi Ahmet Yumurtacı, tankın sığ bir bölgede bulunmasının ilgiyi artırdığını belirterek, “Dünyada da bunun çok fazla örneği yok. Sadece tankı görmek için gelen misafirlerimiz oluyor. Geçen yıldan bu yana binlerce defa tank batığına dalış yapıldı” dedi.

“MERAKLIYSANIZ MUTLAKA GELİN, GÖRÜN, DENEYİN”

İstanbul’dan gelen dalış öğrencisi İrem Yıldız ise Saros Körfezi’ndeki su altı dünyasının kendisini etkilediğini belirterek, “Aşağıda göreceğiniz canlı çeşitliliği çok fazla. Eğer meraklıysanız mutlaka gelin, görün, deneyin” diye konuştu.