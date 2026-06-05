Semt pazarında dehşet: 4 yaşındaki çocuk bebek arabasında vuruldu

Antalya 'da 4 yaşındaki bir çocuğa bebek arabasında yorgun mermi isabet etti.

Gazipaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında annesiyle pazar alanında bulunan Ö.K'ye yorgun mermi isabet etti.

KARNINDAN YARALANDI

Karnından yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gören pazarcı esnafından Ümmühani Gölge, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Bebek arabasındayken çocuk ağlamaya başladı. Baktığımızda karnına yorgun kurşun isabet ettiğini gördük. Kurşun kendiliğinden dışarı çıktı." dedi.

Polis ekiplerince, inceleme başlatıldı.