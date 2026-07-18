Şenlikte acı kaza. Yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti
18.07.2026 14:53
Son Güncelleme: 18.07.2026 15:04
Çorum'da düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen 48 yaşındaki pilot, yaşamını yitirdi.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu, yaşamını yitirdi.
Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'ne Antalya'dan katılan Bayram Kurt (48), 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandıktan bir süre sonra kalkış noktasına yakın alanda düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu ağır yaralanan Kurt, ambulansla kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.