Serada zehirlenme paniği: 24 işçi hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar 'da daha önce ilaçlama yapılan seradaki otları temizlemek isteyen 24 işçi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

Merkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.

OLAY YERİNDE SAHRA HASTANESİ KURULDU

Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.

Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.