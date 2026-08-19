Serada zehirlenme paniği: 24 işçi hastaneye kaldırıldı
19.08.2026 15:36
Son Güncelleme: 19.08.2026 15:47
Hastaneye kaldırılan çalışan sayısının artabileceği belirtiliyor.
Afyonkarahisar'da bir serada 24 işçi tarım ilacından etkilendi.
Afyonkarahisar'da daha önce ilaçlama yapılan seradaki otları temizlemek isteyen 24 işçi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.
Merkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.
OLAY YERİNDE SAHRA HASTANESİ KURULDU
Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.
Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.