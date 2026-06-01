"Sevgilim bıçaklandı" diye ihbar yapmıştı, cinayeti itiraf etti

Zonguldak 'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sevgilisi Erkan Kolçak'ın bıçaklandığını bildiren kadın, jandarmadaki sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini söyledi.

Olay dün merkeze bağlı Hacıali Köyü'nde yaşandı. Ercan Kolçak'ın (28) kız arkadaşı K.Ç (28), gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının üç kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu.

Eve gelen ekipler genç adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili olarak K.Ç. isimli kadın gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: "BENİ TEHDİT ETTİ"

Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli K.Ç, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Cinayet şüphelisi kadın, jandarmadaki sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini söyledi.

Kolçak'ın kendisini tehdit ettiğini, hakarete maruz kaldığını ve darbedildiğini iddia eden kadın, Ercan Kolçak'ın kendisini zorla taksiyle eve getirdiğini, burada kapıları kilitleyip telefonunu aldığını ileri sürdü.

Olayda yaşamını yitiren Kolçak'ın daha sonra sinirlenip bıçakla yanına geldiğini öne süren K.Ç., arbede çıktığını, bu sırada Kolçak'ın elindeki bıçağın göğüs bölgesine saplandığını öne sürdü.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.