Sevgilisinden ayrıldı, sağa sola ateş açtı

05.05.2026 23:57

Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti.

Tunceli'de sevgilisinden ayrılan 19 yaşındaki şahıs, etrafa tabancayla rastgele ateş açtı.

Tunceli’de merkez Sanat Sokakta gece saatlerinde peş peşe silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

 

Yapılan çalışmanın ardından kimliği tespit edilen 19 yaşındaki B.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 

SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ

 

Şüphelinin alkollü olduğu ve sevgilisinden ayrıldıktan sonra eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Mermilerden bazıları bir iş yerinde denk gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.