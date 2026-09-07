Sevgilisini dövdü, araya giren genci bıçakladı
07.09.2026 10:30
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman’da sevgilisini döven, araya giren bir kişiyi bıçakla yaralayan 23 yaşındaki şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Adıyaman’da sokakta sevgilisini darbeden Uğur K. (23), olaya müdahale etmek isteyen Umut Y.’yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 6 Eylül’de Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Uğur K., ismi öğrenilemeyen sevgilisini sokak ortasında darbetmeye başladı.
Durumu gören Umut Y. ise araya girerek müdahale etmek istedi.
Uğur K., daha sonra yolda yürüyen Umut Y.’yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinden sevgilisiyle birlikte kaçan Uğur K.’nın yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.