Sevmek istediği deve ısırdı, yaşam savaşı veriyor
03.10.2026 11:38
Hasan Dönmez isimli adamın hayati tehlikesi bulunuyor.
Muğla'da bir kişi sevmek istediği devenin kolunu ısırmasıyla ağır yaralandı.
Muğla'da bir kişi deve ısırması sonucu ağır yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Milas ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde bulunan düğün salonu yakınlarında meydana geldi.
Hasan Dönmez'in sağ kolunu, sevmek istediği deve ısırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralanan Dönmez, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Dönmez, tedavisinin devamı için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.