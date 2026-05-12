Seyyar satıcının hilesi zabıtaya takıldı. 100 kilo zeytine el konuldu

Bilecik'te zabıta ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda tavsiye edilen tüketim tarihi geçen zeytinlerin satışına engel olundu.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, söz konusu seyyar satıcı hakkında tutanak tutarak gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi:

‘'Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda denetimlerimiz devam ediyor. Bir yandan halkımızın sağlığını tehlikeye atan ve uygun olmayan şekilde satış yapanlara engel olduğumuz gibi şehrimizde insanlarımızın iyi duygularını suiistimal eden dilencilere de fırsat vermiyoruz.

Yaptığımız denetimlerde arkadaşlarımız seyyar satış yoluyla zeytin satan kişiye engel oldu. Her zaman söylediğimiz gibi vatandaşlarımızın bu tür yerlerden ürün satın almamalarıdır. Çünkü sağlığımız için tehlikeli olabilecek bu ürünlerin nereden ve ne şartlarda geldiğini bilmiyor ve gerekli sorgulamayı da yapamıyorum."