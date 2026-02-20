Sezon başında fiyatı 400 liraya kadar çıkmıştı. İlk kez 50 liraya satılıyor

Fiyatlardaki düşüş hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.

İLK KEZ BU KADAR DÜŞTÜ

Hamsinin daha önce 400 lira seviyelerinde satıldığını belirten Çimen, "Daha önce 100 lira seviyelerini gördük ama bu yıl ilk kez 50 liraya kadar düştü. Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşanıyor. Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla." dedi.

Kar yağışının hamsi bolluğuna katkı sağladığını ifade eden Çimen, denizin kendi dengesini bulmasıyla tezgahlarda bereket yaşandığını dile getirdi.

Bugün tezgahlara yaklaşık iki ton balık geldiğini anlatan Çimen, "Yarısı şimdiden tükenmek üzere. Bu gidişle akşam saat 17.00'yi göremeyiz." diye konuştu.

Fiyatların düşmesiyle vatandaşların kilo kilo hamsi aldığı tezgah önlerinde zaman zaman kuyruk oluştu.