Siirt Eruh'ta ayı ve 3 yavrusu köy yoluna indi
08.11.2025 15:02
DHA
Siirt'in Eruh ilçesinde köy yoluna inen ayı ve 3 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yerliçoban köyü yolunda dün akşam saatlerinde aracıyla ilerleyen Mahmut Acar, köy yoluna inen ayı ve 3 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yolda ilerleyen ayılar, bir süre sonra bölgede gözden kayboldu.
