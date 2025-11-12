Siirt'teki Zirin Gölü doğal yaşamına kavuşuyor
12.11.2025 16:33
İHA
Siirt'in Pervari ilçesinde köy sakinlerinin Zirin Gölü'nde taşkın riskini azaltma talepleri üzerine, taş tahkimat çalışmaları gerçekleştirildi.
Pervari ilçesi Gölköy mevkiinde bulunan doğal Zirin Gölü, doğu kesimindeki yamaçtan su sızması nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.
Gölün doğal yapısının korunması ve düzensiz yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin önlenmesi amacıyla, Devlet Su İşleri 104. Şube Müdürlüğü tarafından 11 Eylül-11 Kasım 2025 tarihleri arasında kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
Yürütülen çalışmalar kapsamında 5 metre genişliğinde ve 500 metre uzunluğunda kil çekirdekli, taş tahkimatlı bent inşa edildi.
