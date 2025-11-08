Asila bebeğin acı ölümü

Kuruyemiş yuttuğu belirlenen bebeğin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

