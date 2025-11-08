Asila bebeğin acı ölümü
08.11.2025 16:20
İHA, AA
Siirt'in Şirvan ilçesinde, kuruyemiş yutan 1 yaşındaki Asila bebek yaşamını yitirdi.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kömürlü köyünde 1 yaşındaki Asila Dede'nin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, müdahale ettikleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuruyemiş yuttuğu belirlenen bebeğin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
