Siirt'te devrilen midibüsteki 15 işçi yaralandı

Kazada, midibüsteki 2'si ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen özel bir madene işçi taşıyan 34 DKK 706 plakalı midibüs, Şirvan-Cevizlik kara yolu Maden köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

