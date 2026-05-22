Bayram temizliği faciayla bitti
22.05.2026 13:10
Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
Siirt'te bayram temizliği sırasında cam silmek için pencereye çıkan kadaın 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
Bayram temizliği faciayla sonuçlandı.
Yeni Mahalle 1520 Sokak’taki bir apartmanda Nesrin Uğurel, 5’inci kattaki evinde, bayram temizliği yaparken pencere camını sildiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Uğurel’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Nesrin Uğurel’in cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
