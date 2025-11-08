Büryandan sonra Siirt halkının tercihi oldu: Günde 3 tona yakın tüketiliyor
08.11.2025 11:57
İHA
Siirt, tescilli büryanıyla bilinirken kış mevsimiyle birlikte vatandaşların damak tadı arasında balık tercihi de yer alıyor.
Geçmişi çok eski yıllara dayanan büryan kebabı, Siirt'te usta ellerde hazırlanarak sabahın erken saatlerinde tüketiliyor. Coğrafi işaretle tescillenen büryan, vazgeçilmez lezzetler arasında yerini alıyor. Büryanıyla bilinen şehirde kış mevsimiyle birlikte vatandaşlar balıktan da vazgeçmiyor. Kentteki bir işletmede 50 çeşit balık tezgahta yerini alırken, günde 3 tona yakın tüketim oluyor.
Müşterilerden İbrahim Güneş, ‘’Kış aylarında büryandan sonra balık tercih ediyoruz. Balık, büryanla kapışamaz ama havalar soğuyunca talep artıyor'' dedi.
YASAL UYARI
SIIRT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIIRT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.