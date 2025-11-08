Büryandan sonra Siirt halkının tercihi oldu: Günde 3 tona yakın tüketiliyor

Geçmişi çok eski yıllara dayanan büryan kebabı, Siirt 'te usta ellerde hazırlanarak sabahın erken saatlerinde tüketiliyor. Coğrafi işaretle tescillenen büryan, vazgeçilmez lezzetler arasında yerini alıyor. Büryanıyla bilinen şehirde kış mevsimiyle birlikte vatandaşlar balıktan da vazgeçmiyor. Kentteki bir işletmede 50 çeşit balık tezgahta yerini alırken, günde 3 tona yakın tüketim oluyor.

