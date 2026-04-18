Kamyon duvarı aşıp eve daldı
18.04.2026 16:14
Son Güncelleme: 18.04.2026 16:19
Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Siirt'in Eruh ilçesinde briket yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarından girerek binaya zarar verdi.
Briket yüklü araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan kamyon, bir konuta ait istinat duvarını aşarak evin içine girdi. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgede inceleme başlatırken, kazanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.
