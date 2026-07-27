Kilis'te bir takside 107 tarihi sikke ele geçirildi
27.07.2026 16:03
Kilis'te jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu ticari takside tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 107 sikke bulundu.
Küplüce Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen denetimde durdurulan takside yapılan aramada, yolcu A.T.'ye ait olduğu belirlenen 107 sikke ele geçirildi.
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkelere el konulurken, şüpheli hakkında Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince adli işlem başlatıldı.
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