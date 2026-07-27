Kilis'te bir takside 107 tarihi sikke ele geçirildi

Küplüce Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen denetimde durdurulan takside yapılan aramada, yolcu A.T.'ye ait olduğu belirlenen 107 sikke ele geçirildi.

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