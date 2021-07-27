Otobüste bayılan kadını, şoför hastaneye ulaştırdı

Siirt Haberleri 27.07.2021 - 20:31
Siirt Belediyesi bünyesindeki Cengiz Çelik'in kullandığı 56 DA 905 plakalı yolcu otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen kadın baygınlık geçirdi.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple kadının baygınlık geçirdiğini fark eden yolcular, durumu sürücü Çelik'e bildirdi.
Bunun üzerine sürücü Çelik, güzergahı dışına çıkıp kadını Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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