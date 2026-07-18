Park halindeki araçta başlayan yangın, yanındaki otomobili de kül etti

Siirt’te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kısa sürede büyüyen alevler, yanında park halinde olan otomobile de sıçradı.

Yangın , 11.00 sıralarında Yeni Mahalle Adil Yaşar Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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