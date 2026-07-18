Park halindeki araçta başlayan yangın, yanındaki otomobili de kül etti
18.07.2026 13:20
Siirt’te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, 11.00 sıralarında Yeni Mahalle Adil Yaşar Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, yanında park halinde olan otomobile de sıçradı.
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