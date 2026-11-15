Seyir halindeki aracın kaputundan yılan çıktı
15.11.2026 13:00
Siirt'te araç kaputuna giren yılanın çıkarıldığı anlar
Siirt'te 5 kişilik ailenin bulunduğu hafif ticari aracın kaputuna giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.
Korku dolu anlar yaşatan yılanın çıkarılmasıyla aile, güvenli şekilde yoluna devam etti.
İtfaiye binasına başvuran ailenin ihbarı üzerine ekipler hemen harekete geçti. Aracın motor ve kaput bölümüde inceleme yapan ekipler, yılanın sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkarılması için çalışma başlattı.
Özel ekipmanlar ve dikkatli bir çalışmayla yaklaşık 3 saat süren uğraşın ardından yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan araçtan çıkarıldı.
Yılanın güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasının ardından rahat bir nefes alan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek sorunsuz bir şekilde yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.
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