Şiddetli yağışların ardından yol çöktü, heyelan meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, Siirt ’i Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlayan karayolunda aşırı yağışlara bağlı olarak zemin kayması yaşandı. Oluşan sel ve taşkınlar nedeniyle yolun bazı bölümlerinde çökme meydana gelirken, ulaşım yer yer aksadı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, özellikle riskli noktalarda güvenlik önlemleri alınarak yolun bazı kesimlerinin geçici olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin yol güvenliği ve onarım çalışmalarına başladığı bildirildi.

Eruh ilçesinde de sağanak yağışlar nedeni ile heyelan meydana geldi. Kayan toprak parçaları yola savrulurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.