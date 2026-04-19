Şiddetli yağışların ardından yol çöktü, heyelan meydana geldi
19.04.2026 14:26
Siirt'te şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü.
Siirt’in Şirvan ilçesinde şiddetli yağışların ardından yolda çökme oluşurken, Eruh ilçesinde ise heyelan meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Siirt’i Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlayan karayolunda aşırı yağışlara bağlı olarak zemin kayması yaşandı. Oluşan sel ve taşkınlar nedeniyle yolun bazı bölümlerinde çökme meydana gelirken, ulaşım yer yer aksadı.
Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, özellikle riskli noktalarda güvenlik önlemleri alınarak yolun bazı kesimlerinin geçici olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin yol güvenliği ve onarım çalışmalarına başladığı bildirildi.
Eruh ilçesinde de sağanak yağışlar nedeni ile heyelan meydana geldi. Kayan toprak parçaları yola savrulurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
YASAL UYARI
SIIRT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIIRT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.