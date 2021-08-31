Siirt fıstığı kuraklığa rağmen üreticisinin yüzünü güldürecek

Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı,

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, AA muhabirine, bu yıl yaşanılan olumsuzluklara rağmen fıstığın hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Bölgenin çok az yağış aldığını ve bu nedenle kuraklık yaşandığını aktaran Aslan, "Bunun yanında Siirt fıstığında halk arasında 'var yılı, yok yılı' olarak bilinen periyodisite (meyve tür ve çeşitlerinin bir yıl meyve verip, ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi) olmasına rağmen çiftçilerimizin aldığı tedbirler, bu süreci az hasarla atlatmamızı sağladı." dedi.

Fıstığın istihdama önemli katkılar sunduğunu anlatan Aslan, 400 bin dekarda yaklaşık 15 milyon fıstık ağacının bulunduğunu, bunlardan yüzde 80'inden verim alındığını bildirdi.

Hasat sezonunun başladığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Bu yıl yüksek bir rekolte bekliyoruz. Siirt fıstığı sadece kavlak değil yaş olarak da tüketiliyor. Yaklaşık 90 bin ton yaş fıstık rekoltesi bekliyoruz. İnşallah beklediğimiz rekolteye ulaşırız."

Yüksek rekoltenin fiyatlara olumlu yansıyacağını vurgulayan Aslan, hem üreticiyi mağdur etmeyecek hem tüketiciyi memnun edecek bir fiyat aralığının oluşmasını beklediklerini aktardı.

"Geçen yıl hayal kırıklığına uğradık. Fıstıklar 2 yıl önceki fiyata satıldı. İnşallah bu yıl makul fiyatlar ortaya çıkacak. Bir kilogram kavlak fıstık fiyatının 65-75 lira arasında olmasını bekliyoruz." diyen Aslan, yeni mahsulün yakında piyasada yer alacağını belirtti.