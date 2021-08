Siirt fıstığı kuraklığa rağmen üreticisinin yüzünü güldürecek

Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı, Siirt fıstığında bu yıl etkili olan kuraklığa rağmen rekoltenin 90 bin ton olması bekleniyor.



Siirt'te ekonomiye önemli katkı sunan fıstık üretimi, her geçen gün artıyor. Devlet desteğiyle 18 yıl önce başlatılan projelerin artmasıyla üretici sayısı 14 bine ulaştı.



Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, AA muhabirine, bu yıl yaşanılan olumsuzluklara rağmen fıstığın hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldüreceğini söyledi.



Bölgenin çok az yağış aldığını ve bu nedenle kuraklık yaşandığını aktaran Aslan, "Bunun yanında Siirt fıstığında halk arasında 'var yılı, yok yılı' olarak bilinen periyodisite (meyve tür ve çeşitlerinin bir yıl meyve verip, ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi) olmasına rağmen çiftçilerimizin aldığı tedbirler, bu süreci az hasarla atlatmamızı sağladı." dedi.



Fıstığın istihdama önemli katkılar sunduğunu anlatan Aslan, 400 bin dekarda yaklaşık 15 milyon fıstık ağacının bulunduğunu, bunlardan yüzde 80'inden verim alındığını bildirdi.



HASAT BAŞLADI



Hasat sezonunun başladığını anlatan Aslan, hasadın bütün üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.



Gittikleri her yerde bahçeleri bereketli gördüklerini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:



"Bu yıl yüksek bir rekolte bekliyoruz. Siirt fıstığı sadece kavlak değil yaş olarak da tüketiliyor. Yaklaşık 90 bin ton yaş fıstık rekoltesi bekliyoruz. İnşallah beklediğimiz rekolteye ulaşırız."



Yüksek rekoltenin fiyatlara olumlu yansıyacağını vurgulayan Aslan, hem üreticiyi mağdur etmeyecek hem tüketiciyi memnun edecek bir fiyat aralığının oluşmasını beklediklerini aktardı.



"Geçen yıl hayal kırıklığına uğradık. Fıstıklar 2 yıl önceki fiyata satıldı. İnşallah bu yıl makul fiyatlar ortaya çıkacak. Bir kilogram kavlak fıstık fiyatının 65-75 lira arasında olmasını bekliyoruz." diyen Aslan, yeni mahsulün yakında piyasada yer alacağını belirtti.



Birlik olarak her zaman fıstık üreticilerinin yanında olduklarını ifade eden Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de bu konuda önemli destekler sunduğunu anlattı.



Müdürlük bünyesinde "Alo Siirt Fıstığı" hattı kurulduğunu anımsatan Aslan, bu hat üzerinden fıstık üreticilerine her konuda ücretsiz hizmet sunulduğunu bildirdi.



"KURAKLIKTAN EN AZ HASARLA ÇIKACAĞIZ"



Fıstık üreticisi Şerafettin Nergiz de kuraklıktan fazla etkilenmemek için çiftçilerin büyük emek verdiğini söyledi.



Daha önce Antalya'da yaşadığını ve 2 sene önce köyüne döndüğünü aktaran Nergiz, şöyle devam etti:



"Bu bahçeyi 15-20 yıl önce ekmiştik. Buraya döndükten sonra ilgilenmeye başladım. İnşallah bu yıl yüksek bir rekolte elde edeceğiz. Yaptığımız toprak işleme, sulama ve diğer çalışmalar sayesinde inşallah kuraklıktan en az hasarla çıkacağız." dedi.