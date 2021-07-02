Siirt-İstanbul uçak seferleri haftada 4 güne çıkarıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, haftada üç gün olan Siirt-İstanbul karşılıklı uçak seferlerinin 4 güne çıkarıldığı, 11 Temmuz'dan itibaren salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri seferlerin yapılacağı belirtildi.



Siirt-Ankara karşılıklı seferlerinin de pazartesi ve cuma günleri devam edeceği aktarıldı.

