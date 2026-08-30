Siirt’te 5 noktada yangın çıktı

Şirvan ilçesinde çıkan yangın da kontrol altına alınırken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Baykan’ın Çamlık bölgesindeki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Eruh ilçesi Oymakılıç köyü Mezarlık mevkiindeki orman yangını ile Çizmeli bölgesinde tapulu arazide çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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