Siirt’te 5 noktada yangın çıktı
30.08.2026 10:47
Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Siirt’te gün içerisinde 3 orman ve 2 arazi yangını çıktı. Ekipler 4 noktadaki yangını söndürürken, Baykan’ın Çamtaşı bölgesinde müdahale sürüyor.
Siirt genelinde gün içerisinde 3 orman ve 2 arazi yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 4 noktadaki yangın söndürülürken, Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı bölgesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Baykan’ın Çamlık bölgesindeki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Eruh ilçesi Oymakılıç köyü Mezarlık mevkiindeki orman yangını ile Çizmeli bölgesinde tapulu arazide çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Şirvan ilçesinde çıkan yangın da kontrol altına alınırken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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