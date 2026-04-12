Siirt'te acı olay. Kalp krizi geçiren kadın, selde mahsur kaldığı araçta can verdi
12.04.2026 16:22
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'te kalp krizi geçiren bir kadın, hastaneye götürüldüğü sırada sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kaldığı minibüste yaşamını yitirdi.
Siirt'in Baykan ilçesi Meşelik köyünde rahatsızlanan 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, yakınları tarafından minibüsle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek istendi.
Yola çıkan minibüs, Veyselkarani beldesi yakınlarında sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Veyselkarani Belde Belediyesi ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araç, bulunduğu yerden güvenli alana çekildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kadın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Kadının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
YASAL UYARI
SIIRT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIIRT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.