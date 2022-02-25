Siirt'te aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Haberler - Siirt Haberleri Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 11:02
Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, firari hükümlüyü merkez Dumlupınar Mahallesi 411. Sokak'ta yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
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