Siirt’te avludaki odun ve kağıtlar yandı, belediye temizlik işçileri söndürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin önünde depolanan kağıt ve odunların yandığını fark eden temizlik işçileri, yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Çevredekilerin de ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kontrol altına alınan alanda soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.