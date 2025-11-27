Siirt’te avludaki odun ve kağıtlar yandı, belediye temizlik işçileri söndürdü
27.11.2025 15:16
DHA
Siirt’te bir evin avlusunda soba yakıtı olarak istiflenen kağıt ve odunlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin önünde depolanan kağıt ve odunların yandığını fark eden temizlik işçileri, yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Çevredekilerin de ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kontrol altına alınan alanda soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
