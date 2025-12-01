Siirt'te bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle alevler söndürülürken yangında etkilenen olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan bir apartman ın elektrik panosunda yangın çıktı.

