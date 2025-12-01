Siirt'te bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
01.12.2025 13:23
İHA
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle alevler söndürülürken yangında etkilenen olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
SIIRT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIIRT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.