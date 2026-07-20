Siirt'te bir tırda 170 kilo esrar ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı
20.07.2026 10:56
Tırın dorsesinden tam 170 kilogram erar çıktı.
Siirt'te narkotik dedektör köpeği “Jpo”'nun da görev aldığı uyuşturucu operasyonunda durdurulan tırda 170 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, durdurulan bir tırda arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği 'Jpo'nun da katıldığı aramada 170 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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