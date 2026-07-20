Siirt'te bir tırda 170 kilo esrar ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, durdurulan bir tırda arama yapıldı.

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