Siirt'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Haberler - Siirt Haberleri Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 15:56
Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı, Siirt-Kurtalan kara yolunda Abdülalim Atun idaresindeki 13 ED 116 plakalı tır Kezer Köprüsü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Atun, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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