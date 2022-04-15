Siirt'te "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Siirt Haberleri Anadolu Ajansı 15.04.2022 - 15:36
Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs, kovalamaca sonucu durduruldu.
Minibüste yapılan aramada, Afgan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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