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Siirt’te eşiyle tartışan kişi, evini ateşe verdi

13.08.2026 11:12

Siirt’te eşiyle tartışan kişi, evini ateşe verdi
DHA

Evi ateşe veren kişi gözaltına alındı.

DHA
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Siirt’te eşiyle tartışan kişinin ateşe verdiği ev kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Siirt’te karısıyla tartışan kişi, yaşadıkları evi ateşe verdi.

 

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, şüpheli ifade için emniyete götürüldü.

 

Olay, gece saatlerinde Batı Mahallesi 1913 Sokak’ta meydana geldi.

 

Eşiyle tartışan kişi, yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

 

İsmi öğrenilemeyen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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