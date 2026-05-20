Siirt'te feci olay: 17 yaşındaki Fırat tadilat yaparken canından oldu
20.05.2026 15:43
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde evin damında tadilat yaparken elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki Fırat Üzüm yaşamını yitirdi.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Palamut köyünde öğle saatlerinde Fırat Üzüm (17) tadilat için çıktığı müstakil bir evin damında açıkta olan elektrik kablosuna temas ederek akıma yapıldı.
Fırat ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fırat Üzüm, kurtarılamadı.
Fırat’ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
