Siirt'te feci ölüm. Tamir ettiği iş makinesinin altında kaldı
09.08.2026 13:17
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işletmesinde arızalanan kepçeyi tamir eden Emin Kubay, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde dün gece saatlerinde iddiaya göre; işletmede tamirci olarak çalışan Emin Kubay (28) arızalanan kepçeyi tamir ederken iş makinesinin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kubay'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Pervari ilçesi Yeniaydın köyünde toprağa verileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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