Siirt'te feci ölüm. Tamir ettiği iş makinesinin altında kaldı

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Siirt 'in Şirvan ilçesi Maden köyünde faaliyet gösteren maden işletmesinde dün gece saatlerinde iddiaya göre; işletmede tamirci olarak çalışan Emin Kubay (28) arızalanan kepçeyi tamir ederken iş makinesinin altında kaldı.

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