Siirt'te iki kuzen kaza kurbanı
01.09.2026 11:30
Caner ve Yahya Cangir
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kuzenler Caner Cangir ve Yahya Cangir hayatını kaybetti.
Siirt-Batman Karayolu'nun Çayırlı köyü mevkisinde dün gece saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kuzenler Caner (22) ve Yahya Cangir’e (21) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kuzenin hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürülen kuzenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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